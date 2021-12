Le pari a été remporté haut la main par Kamel Ouali. Le chorégraphe s'est lancé il y a quelque temps dans l'aventure d'une nouvelle comédie musicale, après le succès de "Cléopâtre". La maison de disques Warner vient d'annoncer que "Dracula, l'amour plus fort que la mort" était numéro un des ventes de billets en France, largement devant une autre comédie musicale, "Mamma Mia", qui se classe à la cinquième place.

Alors que la musique du spectacle est déjà disponible, la troupe de "Dracula, l'amour plus fort que la mort" se produira dans toute la France dès la rentrée prochaine. Le spectacle sera notamment joué du 30 septembre au 30 octobre au Palais des Sports de Paris, les 20, 21 et 22 février à Lille, le 21 Avril à Renne, les 22 et 23 Juin à Rouen et le 30 Juin au Zénith de Caen.

En attendant le spectacle, découvrez ci-dessous le clip officiel "En transe... ylvanie".