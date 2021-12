Idées loisirs Normandie : Week-end du 23 et 24 juillet

Avis aux artistes en herbe à Coutances ! Toute la journée, un concours de peinture est organisé. Il est ouvert aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. Les participants devront réaliser réaliser une ou plusieurs œuvres sur un thème donné. Dépêchez vous, ça a commencé à 9h30 !





Le 3ème festival d'Arromanches commence demain. Jusqu'au dimanche 31, la musique classique sera à l'honneur. Venez profiter des concerts gratuits. L'ouverture a lieu demain à 18h à l'église d'Arromanches. Strauss, Wagner et Mozart seront interprétés par l'orchestre du festival et une clarinette et un basson solistes.







En fin de journée, c'est la fête du moulin à Gouville sur mer. L'inauguration sera faite à 16h avec le déploiement des ailes et la mise en rotation, le tout autour d'un vin d'honneur. A 18h30, apéro concert avec le groupe « les carottes râpées » et à 23h, après le barbecue, un grand feu d'artifice sera tiré avec embrasement du moulin.







Les pêcheurs se donnent RDV tout ce week-end à Ouistreham avec les journées animations « pêche et kayak » au S.R.C.O près du port de plaisance. Démonstrations, présentations, animations en bassins, techniques de pêche au leurre. Vous aurez aussi une expo , démo et ventes des nouveaux canoës-kayaks à prix attractifs. Des compétiteurs de renommés internationales vous feront part de leur expérience. RDV aujourd'hui et demain.





C'est en ce moment la 18ème édition des heures musicales de l'abbaye de Lessay. Dans ce cadre, vous pourrez écouter les arts florissants à 21h à l'église abbatiale. Réservation à l'Office du Tourisme du canton de Lessay au 02 33 45 14 34.



Demain sera le dernier jour pour participer à la chasse au trésor sur notre site tendanceouest.com ! Vous pensez être incollable sur la Normandie ? Découvrez jusqu'à dimanche 1 photo par jour et si vous savez dire quel lieu est représenté, un cadeau vous sera offert par nos partenaires ! Des cadeaux pour découvrir les sites touristiques normands. Déjà plusieurs dizaines de gagnants depuis le début de l'été sur tendanceouest.com.





Le CRAC, le Centre Rural audiovisuel et Culturel de Lessay, a réalisé plusieurs documentaires et films anciens sur la vie dans notre région des années 20 à nos jours. Tout l'été, plusieurs projections seront organisées pour vous montrer le fruit de leur travail. Les 1ères projections ont lieu cet après midi à 14h30 au cinéma de Pirou plage et à 21h à la salle multi-activités de Créances. Venez nombreux.





Hier a débuté le 2ème festival multi-culturel « Tout un foin » au Molay Littry dans les jardins du restaurant l'authentique.

Hier c'était théâtre, aujourd'hui de 10h à 18h, ce sont des expositions de peinture, photographie et sculpture ainsi qu'un salon du livre qui vous sont proposés.

Et pour finir ce soir à 19h c'est le début des concerts avec 20 doigts 2 bouts d’bois qui viendra jouer quelques titres pour présenter leur sortie d’album et aussi Ours, Anne Flore, Chocolate Donuts et Florent Nouvel. Toutes les informations sont retrouver sur le site Tout-un-foin.fr.







La 9ème édition des sorties de bain à Granville bat son plein. Ce festival d'arts de rue se termine demain soir. Ca se passe dans toute la ville, de 15h30 à 23h30. Plus de 40 compagnies sont en œuvre depuis jeudi , vous trouverez aussi sur place des marchands ambulants.



A Caen demain après-midi, le musée de Normandie vous propose un atelier-démonstration de fabrication de bijoux vikings. Une animation tout public qui se déroule demain de 14h à 18h.





A St Pierre sur Dives, Dans le cadre du Millénaire de l’Abbaye, venez admirer un spectacle son et lumière intitulé « Des Vikings aux Bénédictins ». Ce spectacle qui a lieu sur le parvis de l’église, vous fera revivre 200 ans d’histoire. Les comédiens vous attendent de 22h30 à 23h30.Concert gratuit demain des le cadre des estivales de Saint-Martin-de-Bréhal. Vous pourrez applaudir les Jet Blast à partir de 11h15. Leur répertoire est un véritable voyage dans le rock des 70’s.





Direction l'Orne pour parler du 16ème festival « Art sonic » à Briouze qui a débuté hier. Après Raggasonic ou Gojira, écoutez ce soir Cali, Katerine ou encore les Beat Torrent et The Lanskies. Découvrez la programmation complète de ce festival sous le signe de l'éclectisme sur Tendanceouest.com. Nous vous avons offert vos places toute cette semaine.





Cet après-midi, emmenez vos enfants de 6 à 12 ans résoudre une enquête policière au sein du château médiéval de Régneville sur mer. Dans la peau d'un enquêteur, ils devront résoudre l'énigme qui concerne ce lieu. RDV à 14h30, tarif de 4euros.







Ce week-end, des régates sont organisées dans la région. Aujourd'hui, 2 régates de voile légère ont lieu à Grandcamp Maisy. Inscriptions sur place Quai Crampon à 11h et départ à 14h30. Vous pouvez louer vos bateaux pour participer.

Et puis à Jullouville c'est « avis de grand frais », une régate catamarans et dériveurs. C'est sur les 2 jours, RDV à la plage. Renseignements au 06 81 04 09 37.





Durant ces 2 jours de week-end, la ville de Falaise se met à l'heure médiévale. Toute la diversité de cette époque sera représentée. Un camp médiéval sera installé au pied du Donjon du Château Guillaume-le-Conquérant, au bord de la rivière de l’Ante. Plus de 20 tentes et 40 personnes composeront ce Camp Médiéval. Différents animations se succéderont : farces médiévales, spectacle équestre, vol de rapaces, projection ciné, défilé de mode médiévale,… Un repas médiéval est organisé le dimanche midi sur inscription à l’Office de Tourisme. Le menu est à 12 € hors boisson.





Depuis jeudi et jusqu'à ce soir, c'est la Grande Braderies des commerçants à Saint Lô dans le centre ville. Une cinquantaine de commerçants permanents et une centaine de commerçants ambulants ont pris place dans les principale rue de la ville. Une structure gonflable est également à disposition des plus jeunes sur la place Général de Gaulle. Profitez des derniers jours de soldes.