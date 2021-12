Idées loisirs Normandie : Week-end du 16 et 17 juillet

Demain toute la journée, c'est la 43e édition du Moto cross d'Ouville qui est à l'honneur. Pas moins de 180 pilotes et 10 000 spectateurs sont attendus. Un beau spectacle au programme avec des épreuves de freestyle moto et quad prévu à 15h, 17h et 20h45. Un concert est prévu à 21h10 avec le groupe de rock festif Long'Avenue. Et un feu d'artifice est également programmer à 23h pour conclure cette grande journée. L'entrée est gratuite pour tous.



Demain, c'est la 3e édition des randonnées de la paix. Les participants partiront sur les traces des soldats venu libéré l'Europe en 1944. Plus de milles personnes, a pied, en vélo, à cheval, en marche nordique ou même en rollers sont attendues. Des sites du débarquement au mémorial de Caen, plus de 15 itinéraire vous sont proposés ce Dimanche. A l'arrivée de la randonné, une rencontre se fera avec des vétérans de la guerre. Les départs seront donnés de 7h à 14h selon la randonnée que vous choisissez.



Tout ce week-end, c'est la 14ème « foufouillle » de Ouistreham, autrement dit c'est la braderie. Venez faire de bonnes affaires de 10h à 16h à la grange aux dîmes.





Dans le sud manche, le Festival de la BD à Carolles débuté hier et continue tout ce week-end. Venez découvrir le travail des dessinateurs. Au programme des dédicaces, des animations, des matchs BD entre les dessinateurs et des ateliers sur inscription. Profitez-en pour apprendre à fabriquer votre propre BD avec des dessinateurs professionnels. Des puces BD sont organisées dimanche. C'est de 9h à 18h à la salle des fêtes.



A Dampierre, entre Saint Lô et Villers-Bocage, le Pigeonnier des Pelletiers vous invite demain à une rando accompagnée d'un repas médiéval : sur un site remarquable, un repas avec du pigeonneau au temps de nos ancêtres... Sur réservation au 02 31 68 70 32.



Demain aura lieu la 25ème brocante de Bréville sur mer. De 6h à 18h, vous pourrez flâner dans les rues avec plus d'une centaines de particuliers et professionnels qui participeront à cette brocante/vide-greniers/vente au déballage. Restauration sur place. RDV avenue de la plage.





Concert de Gospel "Colors in Town" à la cathédrale de Bayeux ce soir à 21h. L'entrée est libre.





Demain à Sainte Mère Eglise, c'est la 6ème édition de Vaches en fête ! Un grand rendez-vous festif qui met à l’honneur les races bovines, les éleveurs normands et les produits laitiers autour de nombreuses animations ! A ne pas manquer : corvée de foin, atelier culinaire, spectacle, espace des P’tits fermiers…

Ce sera de 11h à 19h à la ferme musée du cotentin. Restauration sur place. Le tarif est réduit pour l'occasion : 2,70€ pour les adultes et seulement 70 centimes pour les 7-15 ans.





Pour le 1100ème anniversaire de la Normandie, Ouistreham vous propose un défilé viking aujourd'hui. Au programme Jonglage, danses, chevaux... le spectacle débutera à 17h autour de la Grange aux Dîmes puis se dirigera vers l'Avenue de la Mer pour aboutir aux Jardins du Casino vers 19h.







A partir de demain et jusqu’au 7 aout, c'est la 2ème édition du festival de la pluie sur le territoire de Bessin Seulles et Mer. Le public découvrira des artistes peintres graphistes photographes vidéastes à travers des cubes artistiques et numériques positionnés en extérieur. Vous pourrez flashez les QRcodes insérés sur ces cubes à l'aide de vos smartphones pour en savoir plus....

Ce soir à 18h: vernissage du Festival face au cinéma Arromanches 360.



Ce sont les 2 derniers jours du 26ème festival de la marionnette de Dives sur Mer. De nombreuses animations sont encore programmées et ne manquez pas ce soir une des nouveautés de ce festival : « La nuit de la manipulation » . Déambulatoire, le but de cette nuit est de s’interroger globalement sur ce que peut être la manipulation. Manipulation marionnettiste bien évidemment mais aussi politique, médicale, génétique etc … tout ce qui se cache derrière ce mot. Le public découvrira aux détours d’une rue, d’une cour, des spectacles, suivra une conférence, fabriquera des marionnettes, se retrouvera sur les bancs d’une école … il ira de surprises en surprises avant d’assister, médusé, à une fin à laquelle il ne s’attend pas . RDV dans les halles à 19h. La soirée est à 18€, repas inclus. Il faut réserver au 06 98 72 48 55.





Jusqu'à demain, ce sont les Musicales de la baie organisées à Saint James. 3 jours de musique classique dans les lieux insolites du canton. Aujourd'hui cela se déroule à l’église de Saint James avec un concert gratuit à 11h, et un autre payant à 20h30.





Avis aux amateurs de sports mécaniques, ce week-end c'est le rallycross de Lessay. Une course comptant pour le championnat et la coupe de France. Les essais libres puis chronométrés ont lieu aujourd'hui de 9h à 15h30, la 1ère manche qualificative aura lieu de 16h à 17h30. Les manches suivantes auront lieu demain dimanche. Et ce week end de sensation se terminera avec les finales prévues pour 15h30. Vous avez pu gagner vos places toute cette semaine avec Tendance Ouest.







Dernier jour pour profiter du festival éco-citoyen chauffer dans la noirceur à Montmartin sur mer. La journée , des animations gratuites vous sont proposées sur la plage, avant le concert payant du soir. De 10h à 18h, venez retrouver des fanfares, du théâtre, ou encore une conférence-débat sur les énergies renouvelables. Ces animations se déroulent pour la plupart sur la scène Bulle d'eau Z'air. Mais vous pourrez aussi jouer à la « tchoukball » sur la plage et vous faire maquiller sur le site. Pour le concert du soir, venez vibrer avec la marocaine Hindi Zahra, les québécois « Duchess says » et aussi beaucoup de groupes régionaux comme les Last Barons de Coutances. Ouverture des portes à 19h. La soirée est à 22€sur place, ou 19 en pré-vente. Toutes les infos sur tendanceouest.com