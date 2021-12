Basket : l'USOM se dote d'un nouvel assistant

Romain L'Hermitte, 31 ans, est le nouvel assistant d'Hervé Coudray. Il remplace Yves Tekpli, non conservé après trois ans de service. « Il était encore joueur en Pré-Nationale la saison dernière et il entraînait les minimes France à Mondeville », présente l'entraîneur mondevillais.

Joueur avant tout

Le meneur de jeu Romain L'Hermitte a toujours mené de front ses deux carrières, coach et joueur. C'est à Caen Nord, où il a fait toute sa formation de joueur, qu'il s'est élancé dans le coaching. Il n'avait alors que 14 ans. Fils et neveu d'entraîneurs (sa mère l'a coaché en poussin, son oncle a pris le relais jusque chez les minimes), il a grandi dans un terreau favorable. « C'est venu naturellement », dit-il. Parti de Caen chez les séniors, Romain L'Hermitte a rejoint Cabourg puis Bayeux, contrat salarié à la clé. « Je gérais toute la partie technique. Depuis mes 19 ans, j'ai la chance de vivre de ma passion. »

Respect mutuel

Il y a deux ans, il a été contacté par Didier Godefroy. L'entraîneur des cadettes de l'USOM souhaitait le voir évoluer à la tête des minimes France du club. Romain L'Hermitte, peu expérimenté en matière de basket féminin (il a exercé en Pré-Nationale), sautait sur l'occasion. Il intégrait une structure professionnelle et se rapprochait d'Hervé Coudray, qu'il avait connu comme formateur au moment de passer le Brevet d'Etat. « Je pense avoir la même vision du basket que lui, souligne-t-il. On est tous les deux passionnés de basket américain et j'aime la manière dont il fait jouer son équipe. » Désirant se séparer d'Yves Tekpli, l'entraîneur mondevillais a été séduit par ce « fanatique de l'entraînement », ponctuellement présent à titre bénévole auprès de l'équipe professionnelle la saison dernière. Mais Romain L'Hermitte, qui n'a jamais été assistant, découvrira au fur et à mesure les ficelles du métier. « Je vais apprendre sur le tas », ne cache-t-il pas. Parmi ses principales responsabilités figureront les montages vidéo (une totale nouveauté pour lui) et le travail individuel avec les joueuses. C'est la porte d'entrée du coaching de haut niveau.