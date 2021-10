Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 2 et 3 juillet

MANCHE

Le comité des fêtes de Saint-Pierre-Eglise vous invite à la "P'tite Saint-Pierre". Une fête communale avec la présence d'une fête foraine à compter de vendredi, d'un spectacle de moto cross trial le samedi soir et d'un dimanche très chargé en animations.

Samedi, une sortie Solex Tour de France est organisée à Saint-James par l'Association Ensemble pour Pierre-Yves. Rendez-vous à partir de 7h30 à la salle des sports de Saint-James pour un départ vers Pontaubault. Une participation de 5€ sera demandée. Les infos ICI

Saint-Lô accueille cette année le Tour de France. Pour l'occasion, le Pôle Hippique sera le théâtre de nombreux événements. Au programme : Normandy Horse Day, défilé de la Garde Républicaine, «Le malade imaginaire» avec Gérard Holtz, une fresque géante de chevaux, marché du terroir, concert et bien d'autres animations. Toutes les infos ICI

Dimanche, le Tour de France passe à Coutances, aux pieds de la cathédrale. Pour l'occasion de nombreuses animations sont prévues toute la journée sur la place du Parvis. La caravane passera dès 12h30 et les coureurs passeront vers 14h30. Le programme complet des festivtés à Coutances est à retrouver ICI

Dimanche, vous avez rendez-vous à Carentan pour deux événements gratuits. Dès 19h, concert de Magic System pour fêter le passage du Tour de France dans la Manche et à 21h la diffusion du ¼ de finale de l'équipe de France sur écran géant. Rendez-vous, ce dimanche, dès 19h sur le port de Carentan.

CALVADOS

Une collecte de sang est organisée, ce samedi, à Ouistreham. Que vous soyez un habitué du don ou que vous donniez pour la première fois, rendez-vous, ce samedi de 8h à 12h30 sur l'espace senior Vicquelin de Ouistreham Riva-Bella. Retrouvez toutes les collectes et les centre EFS près de chez vous ICI

La grande braderie d'été, rendez-vous incontournable à Caen, se tient vendredi samedi dans les rues piétonnes de la ville. De 9h à 19h30, flânez dans les rues caennaises et faites de bonnes affaires auprès des commerçants sédentaires et non-sédentaires. Retrouvez également sur la Place Bouchard, le stand des Vitrines de Caen et des animations pour petits et grands. Plus d'infos ICI

Dimanche, l'association AS3V organise sa Rand'Orival à Tierceville près de Creully dans le Bessin. Une sortie qui s'adresse à toute la famille. Le parcours randonnée pédestre fait 10 km comme celui consacré au jogging. Le parcours VTT fait 25 km. Rendez-vous ce dimanche à 10h à Tierceville.

ORNE

Vendredi et samedi, un grand déballage est organisé à Alençon. Plus de 100 magasins déballent. Deux jours de bonnes affaires et d'animations. Et à gagner cette année un séjour à Malte pour deux personnes. Rendez-vous, de 10h à 19h dans le centre-ville d'Alençon.

Le festival "Au foin de la rue" se tient vendredi et samedi, à Saint-Denis-de-Gastine en Mayenne. Retrouvez Oxmo Puccino, Gramatik, Sanseverino et de nombreux autres groupes. Infos et billetterie ICI

Tout ce week-end, se tiennent les triathlons du lac, c'est la 4ème édition de la Surviv'Orne à La Ferté Macé. Chaque inscription à la course, c'est aussi un don reversé à l'association cartitative des Papillons de Charco.

Samedi, le musée du château de Flers rouvre ses portes au terme de trois années de travaux. Un week-end d'animations autour de la découverte du nouvel espace muséographique est proposé pour l'occasion. Dimanche, des animations gratuites sont également attendues. Toutes les infos ICI

Dimanche, ce sont les dimanches après-midis sous les platanes à l'Aigle. Profitez de concerts gratuits avec un jazz band. Rendez-vous, ce dimanche, à 17h sous les platanes de l'Aigle, rue Marcel Guiet et en cas de pluie rendez-vous à la salle Verdun.