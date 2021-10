Orne : le diocèse met en place une cellule d'écoute sur la pédophilie

Dans le cadre de la lutte contre la pédophilie, la Conférence des évêques de France a mis en place une commission nationale d’expertise indépendante et une boite mail destinée à recueillir les prises de contact de victimes de pédophilie. Cependant, le dialogue et l’écoute ne s’engagent pas au niveau national et la Conférence des Évêques a tenu à ce que les personnes soient écoutées dans les diocèses mêmes, où les faits se sont produits.

C’est pourquoi les trois évêques de l'ex-Basse-Normandie se sont engagés chacun à mettre en place une cellule d’accueil et d’écoute dans leur diocèse .D'où la mise en place d'une cellule dans celui de Séez (Orne).

Pédophilie et Église

La pédophilie est un drame qui frappe l’ensemble de la société et en particulier l’Église à travers la responsabilité de certains de ses prêtres, diacres ou animateurs. Pour lutter contre ce fléau dans l’église, le Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France a mis en place une commission nationale d’expertise indépendante dont Monsieur Alain Christnacht a accepté de prendre la présidence.

Écoute des victimes

Le Conseil réaffirme la priorité de l’accueil et de l’écoute des victimes et son engagement à collaborer avec la justice. Il souligne en particulier combien il est important que les victimes puissent accéder à un lieu où elles soient assurées d’être accueillies, écoutées et accompagnées. Pour cela, il demande la mise en place de cellules au niveau des diocèses.

Dans le diocèse de Séez

C’est pourquoi Mgr Habert, évêque de Séez, met en place une cellule de personnes compétentes pour écouter, accompagner, orienter et informer ceux qui en feraient la demande.

Une adresse mail est dédiée pour prendre contact.