BUZZ - "Libérée, délivrée" devient "Libérée des livrets (scolaires)" pour cette maitresse (VIDEO)

Filmée dans sa classe, dans les couloirs et dans la cour de son école, cette maîtresse chante, avec énormément d'enthousiasme, et d'humour, la galère des enseignants, et des fameux livrets scolaires à remplir en fin d'année.