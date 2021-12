Elle sort du coma en entendant "Libérée Délivrée" de la Reine des Neiges

La fillette est née avec une myéloméningocèle et a eu d'autres problèmes de santé, sauf que malheureusement, le 22 décembre 2014, alors qu'elle venait d'ouvrir avec quelques jours d'avance ses cadeaux de Noël, Millie Moran a été conduite d'urgence à l'hôpital à cause d'une infection de la poitrine.

Le problème de santé s'est aggravé quelques jours plus tard, la fillette tombe dans le coma. Comme sa chanson préférée est "Let It Go" donc " Libérée délivrée" de la Reine des Neiges, ses parent ont continué à la chanter pour faire comme si elle était à la maison, et un véritable miracle s'est produit suite à cela.

Après un mois passé dans le coma, Millie Moran s'est réveillée et quelques jours après sa sortie de l'hôpital, la petite fille a confié à sa grand-mère qu'elle avait entendu la chanson de La Reine des Neiges.

Une révélation qui surprend encore les parents de Millie Moran et qui montre qu'il faut toujours garder espoir, toujours !