Jour J pour le lancement de la 19ème édition du Festival Chauffer dans la Noirceur!

Un week end chargé qui réunit plus de 35 concerts sur 3 scènes avec entre autre Balkan Beat Box et Moriarty. Vendredi la Rumeur et Public Enemy et Samedi Sociopathe ainsi qu' Hindi Zahra, qui elle aussi est très attendu par les festivaliers.

Camping, épicerie, village associatif, des art’nimations gratuites la journée et même des sports de plage seront organisés.

Le site ouvrira chaque jour à 19h.

Retrouvez toutes les infos sur www.chaufferdanslanoirceur.org