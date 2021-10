Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 25 et 26 juin

MANCHE

Tout ce week-end, c'est la fête de la Vire et des associations à Saint-Lô. Venez festoyer en famille ou entre amis en immersion dans la cité médiévale. Au programme : camp médiéval, dressage de chevaux, jeux traditionnels en bois, tyrolienne au dessus de la Vire et de nombreuses autres animations. Rendez-vous samedi à partir de 14h et dimanche à partir de 10h sur la plage verte. C'est gratuit.

Tout ce week-end, à Torigny-les-Villes près de Saint Lô, c'est la 1ère édition de "Passion Mécanik". Rendez-vous ce samedi dès 10h avec expos et concerts le soir et dimanche de 10h à 17h. L'entrée est à 1€.

Samedi, à Saint-Lô, retrouvez le Vélo Club Saint-Lô/Pont-Hébert pour des démonstrations de vélo, de trial et d'agilité. Les enfants peuvent venir avec leur vélo afin de pratiquer des activités avec les membres du club. Rendez-vous, ce samedi, rue piétonne de 15h à 18h.

Dimanche, c'est la fête à Montjoie Saint-Martin. Au programme : foire à tout, toute la journée de 8h à 18h, vide-greniers, concours de palets à partir de 14h30 et cochon grillé. Une manifestation organisée par le comité des fêtes de Montjoie. Retrouvez plus d'infos ICI

Dimanche, c'est la 4ème édition de Tous à nos baskets à Saint Jean de Daye. Plusieurs courses sont proposées mais aussi une randonnée pédestre de 7 km. Les bénéfices seront reversés à l'Oeuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers de France et à l'Association Patchwork. Rendez-vous, ce dimanche, à partir de 9h30 sur le plateau scolaire de Saint Jean de Daye. Renseignements et inscriptions sur place.

A partir de dimanche et jusqu'au 29 juin, c'est la fête du cinéma au Cinémoviking de Saint-Lô. Au programme : 7 sorties Cinéma, 27 films à voir ou revoir, des films en VF, VO, 2D et 3D. Bénéficiez du tarif exceptionnel de 4€ sur tous les films et à toutes les séances.

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la grande fête de l'automobile de collection. Le Rétro Festival est de retour cette année avec de nombreuses nouveautés au parc des expositions de Caen.

Tout ce week-end, se tient la 12ème édition de la Foire d'Isigny-sur-Mer. Au programme : foire-expo, produits locaux, exposition de véhicules neufs et occasion. Des animations gratuites seront proposées pendant les deux jours. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer.

Tout ce week-end, c'est la fête des coteaux à Fleury-sur-Orne. Au programme : débats, concerts, stand de livres et bal populaire. La fête des coteaux recevra également deux groupes de musique dont Spirit of Memphis. Rendez-vous, samedi et dimanche, à l'île enchantée de Fleury-sur-Orne. Le pass 2 jours est à 10€.

Samedi, en partenariat avec la mairie, l'UCIA de Condé-en-Normandie organise le festival «Les Fraca'Soldes». Au programme : des concerts avec notamment Gabriella de The Voice, des ateliers/spectacles avec des démonstrations et initiations d'échasses ou encore la réalisation d'une fresque street art. Rendez-vous, ce samedi, dès 14h sur la place du marché.

Dimanche, un rassemblement de voitures anciennes est organisé à Ouistreham. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 12h sur l'esplanade Lofi de Ouistreham Riva-Bella.

La version longue des médiévales de Bayeux pour la 30ème édition, c'est à partir de ce dimanche et jusqu'au 3 juillet prochain et c'est gratuit. Retrouvez le programme ICI

Dimanche, à Cormelles-le-Royal, de nombreuses animations gratuites sont proposées dans le cadre de «Fête en famille». Au programme : cirque, maquillage, défilé de voitures anciennes ou encore tombola. C'est ce dimanche de 10h à 18h au Stade de Cormelles-le-Royal.

ORNE

Dimanche, les dimanches après-midis à l'Aigle reviennent pour une kermesse. Au programme : pique-nique sous les platanes, concours de Nerf organisé par le CMJ et de nombreux jeux pour petits et grands. Rendez-vous, ce dimanche, sur la place Boislandry de 12h à 17h. Jeux et activités gratuits pour tous.

Vendredi et samedi, le festival «Les Bichoiseries» se tient à Cerisy-Belle-Etoile. Au programme : Giedré, Headcharger, les Tambours du Bronx, les Décalés du Bocage, l'Esprit du Clan ou encore le Peuple de l'Herbe. Retrouvez toutes les infos pratiques et la programmation ICI

Le Rugby Club d'Argentan organise, ce samedi, une journée rugby à toucher. L'occasion de profiter du rugby sans les craintes du placage. 12 équipes de 5 joueurs (dont 3 remplaçants) sont attendues à 13h30 au local de rugby. C'est 16€ par équipes. Une partie des recettes sera reversée à Ivan, batteur du groupe Boulevard des Airs atteint d'un cancer. Une boîte de don sera également mis à disposition au local pour participer. C'est ce samedi au Stade Gérard Saint d'Argentan.