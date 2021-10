Prendre l'apéro avec son chat, c'est désormais possible

S'offrir un apéro avec son chat est désormais possible grâce à ce vin pour matous ! Improbable, mais vrai, votre chat pourra désormais s'ennivrer avec vous sur le canapé au bord de la cheminée (manque plus que la clope pour le chat bientôt et la boucle est bouclée).



Apollo Peak, société américaine, vient d'inventer du vin pour les chats.



LIRE AUSSI : 16% des Français dorment avec un animal de compagnie



Dose d'alcool dans la boisson : 0% ! (OUF !...) L'alcool étant trop dangereux pour la santé du chat , il n'y en a pas. C'est une autre substance qui remplace l'alcool et qui ennivera votre chat : la Cataire.



La Cataire est une plante aromatique réputée pour ses effets euphorisants et excitants chez les animaux, et n'est autre que la fameuse "herbe à chat", dont raffolent nos félins (Le soir c'est donc pas le meilleur moment pour lui servir à boire si vous comptez dormir tranquillement après).







La substance est mélangée à de l'eau, des betteraves organiques et du sel, ce qui donne ce nouveau vin pour minou !



(Les animaux prennent de plus en plus d'habitudes humaines ? LIRE AUSSI : Un bébé otarie affamé s'attable dans un restaurant chic en Californie)



Il en existe deux déclinaisons... Le rouge et le blanc bien sûr ! Le pinot meow (rouge) et le moscato (blanc). Ce vin n'est disponible pour le moment qu'aux Etats-Unis, au prix de 4,95 dollars la bouteille (4,40 euros).