L'Agenda en Normandie : jeudi 23 juin

MANCHE

Jusqu'à samedi se tient la 17ème édition des Art'Zimutés à Cherbourg-en-Cotentin. Retrouvez notamment Birdy Nam Nam et Brigitte. Rendez-vous sur la plage verte durant ces trois journées. Toutes les infos ICI

Vendredi, La Saint-Loise Gymnastique organise un grand gala. Au programme : spectacle son et lumière avec des numéros de gala mais aussi des démonstrations. Différentes disciplines seront représentées comme la gymnastique artistique féminine et masculine ainsi que la gymnastique rythmique ou encore l'acrosport. Rendez-vous, ce vendredi, à 20h30 à la salle de gymnastique du Bois-Ardent. Il est recommandé de réserver en vous adressant directement auprès du club.

CALVADOS

Samedi, en partenariat avec la mairie, l'UCIA de Condé-en-Normandie organise le festival «Les Fraca'Soldes». Au programme : des concerts avec notamment Gabriella de The Voice, des ateliers/spectacles avec des démonstrations et initiations d'échasses ou encore la réalisation d'une fresque street art. Rendez-vous, ce samedi, dès 14h sur la place du marché.

A partir de dimanche, la 30ème édition des médiévales de Bayeux commence pour une semaine. La version longue des médiévales de Bayeux, c'est à partir de ce dimanche jusqu'au 3 juillet prochain et c'est gratuit. Retrouvez le programme ICI

Dimanche, à Cormelles-le-Royal, de nombreuses animations gratuites sont proposées dans le cadre de «Fête en famille». Au programme : cirque, maquillage, défilé de voitures anciennes ou encore tombola. C'est ce dimanche de 10h à 18h au Stade de Cormelles-le-Royal.

ORNE

Vendredi, le bowling d'Arconnay est en fête. Venez vous amuser et remporter de nombreux lots dont une télé. Des cadeaux pour les meilleurs strickeurs et meilleurs scores femme et ado. Rendez-vous, ce vendredi, à partir de 21h au bowling d'Arconnay, sortie Alençon direction Le Mans.

Dimanche, c'est la 14ème édition de la fête médiévale de Bourg le Roi. De nombreuses animations sont prévues : marché artistique et artisanal, campement médiévaux, tournoi de chevalerie, montreurs d'ours, spectacles et repas médiéval servi à l'ancienne. Rendez-vous, ce dimanche, à Bourg le Roi pour profiter des fesitivtés.