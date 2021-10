Envie pressante de fumer, à Rouen, ils forcent une Twingo pour voler du tabac

Peu avant 1h du matin, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin 2016, un passant aperçoit deux hommes en train de forcer l'ouverture d'une Twingo garée rue forfait, à Rouen (Seine-Maritime). Il décide d'alerter la police.

Lorsque la BAC arrive sur place, elle constate que la voiture est en effet dégradée, l'ouverture a été forcée et le cash neiman est arraché. Quelques mètres plus loin, les policiers voient deux hommes qui correspondent à la description du témoin. L'un des deux semble ivre et se montre plutôt agité. Tous deux démentent avoir tenté de voler la voiture.

Une envie de cigarettes

Interpellés, ils sont conduits à l'hôtel de police où ils expliquent avoir eu une envie pressante de fumer. Ils auraient ainsi décidé de forcer la voiture pour "voir s'il y avait des cigarettes à l'intérieur". L'homme qui paraissait alcoolisé s'est révélé positif à l'éthylotest avec 0,59g dans le sang.

Tous deux seront une nouvelle fois entendus lors d'une audition, mercredi 22 juin 2016.