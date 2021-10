L'Agenda en Normandie : mercredi 22 juin

MANCHE

Jeudi, à Villedieu-les-Poêles, la Fonderie de cloches Cornille-Havard organise des visites spéciales organisées autour de la décoration et de la symbolique des cloches, les traditions et la création contemporaine ou encore les outillages et les techniques. Réservation obligatoire. C'est 7,50€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants de 6 à 11 ans. Plus d'infos ICI

A partir de dimanche et jusqu'au 29 juin, c'est la fête du cinéma au Cinémoviking de Saint-Lô. Au programme : 7 sorties Cinéma, 27 films à voir ou revoir, des films en VF, VO, 2D et 3D. Bénéficiez du tarif exceptionnel de 4€ sur tous les films et à toutes les séances. Toutes les infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la grande fête de l'automobile de collection. Le Rétro Festival est de retour cette année avec de nombreuses nouveautés au parc des expositions de Caen.

Tout ce week-end, se tient la 12ème édition de la Foire d'Isigny-sur-Mer. Au programme : foire-expo, produits locaux, exposition de véhicules neufs et occasion. Des animations gratuites seront proposées pendant les deux jours. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer.

Samedi, se tient à Falaise, le gala de l'ESF Gym. Au programme : des spectacles composés de numéros et de démonstrations des gymnastes, des groupes animation et compétition ainsi que de la zumba enfants et adultes. C'est ce samedi à partir de 10h à l'Espace Sportif Didier Bianco de Falaise.

Dimanche, un rassemblement de voitures anciennes est organisé à Ouistreham. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 12h sur l'esplanade Lofi de Ouistreham Riva-Bella.

ORNE

Vendredi et samedi, le festival «Les Bichoiseries» se tient à Cerisy-Belle-Etoile. Au programme : Giedré, Headcharger, les Tambours du Bronx, les Décalés du Bocage, l'Esprit du Clan ou encore le Peuple de l'Herbe. Retrouvez toutes les infos pratiques et la programmation ICI

Le Rugby Club d'Argentan organise, ce samedi, une journée rugby à toucher. L'occasion de profiter du rugby sans les craintes du placage. 12 équipes de 5 joueurs (dont 3 remplaçants) sont attendues à 13h30 au local de rugby. C'est 16€ par équipes. Une partie des recettes sera reversée à Ivan, batteur du groupe Boulevard des Airs atteint d'un cancer. Une boîte de don sera également mis à disposition au local pour participer. C'est ce samedi au Stade Gérard Saint d'Argentan.