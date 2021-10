Le Rétro-Festival, 9ème édition les 25 et 26 juin 2016 au Parc des expositions de Caen

Pour sa neuvième édition, le Rétro-Festival quitte la piste poussiéreuse de l'Hippodrome de Caen, et s'installe au Parc Expo avec de nombreuses nouveautés.



Un rassemblement qui prend donc une plus grande envergure avec des espaces d'exposition plus grands et permettra un meilleur accueil pour tous les collectionneurs et visiteurs.



Ecoutez Philippe Bertin répondre à nos question :







RétroFestival 2016 - Philippe Bertin Impossible de lire le son.

Pour cette neuvième édition, le Rétro Festival entends dépasser les 600 véhicules de collection et les 20 000 visiteurs.L'année dernière,. Cette année, c'est la limousine qui a transporté la cantatrice Maria Callas qui sera la vedette de la vente aux enchères.A découvrir également cette année en plus des plus beau véhicules d'époques :- Un nouveau tracé du circuit historique de la Prairie.- La création d'une bourse d'échange de collectionneurs.- La création d'un salon des métiers de l'automobile de collection.- Le Trophée du plus bel équipage en costume d'époque.- Une exposition sur les taxis du monde.- Accès gratuit au Circuit de la Prairie le dimanche- Tarif week-end à 15€ avec magazine-Collector- Entrée gratuite -12 ans- Restauration – Bar- Brasserie sur placeRue Joseph Philippon, 14000 Caen