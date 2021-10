Calvados : le Grand-Run, le Salon des Sports au parc-expo de Caen

Tous les ingrédients sont réunis pour un week-end festif et sportif au Grand-Run, le salon des sports, du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2016. Ouvert à tous, Le Grand Run, le Salon des Sports permettra aux visiteurs, durant 3 jours, de venir "S’informer, s’équiper, pratiquer".

11 000 m2 dédiés aux sportifs

Plus de 11 000 m² dédiés aux sportifs divisés en trois univers : un hall sera consacré aux expositions d’équipements et de matériels sportifs, un autre pour accueillir des associations, des ligues et des comités régionaux pour vous faire découvrir leur sport grace à des animations, des démonstrations et des initiations, et un espace consacré à l’évènement sportif du weekend à Caen : Les Courants de la Liberté.



Ecoutez Paul Séchaud, directeur général délégué du pôle professionnel de Caen Event :





LE GRAND RUN, le Salon des sport - Paul Séchaud Impossible de lire le son.

PRATIQUE.

Horaires d’ouverture :

- Vendredi 10 juin de 9h à 20h

- Samedi 11 juin de 9h à 22h (nocturne avec repas festif)

- Dimanche 12 juin de 9h à 17h.

Entrée gratuite pour tous, et parking gratuit.

Retrouvez toutes les informations concernant les épreuves des Courants de la Liberté sur lescourantsdelaliberte.com