Des contrôles de gendarmerie renforcés sur les routes, ce week-end du 18 et 19 juin 2016

Face à l'augmentation du nombre d'accidents sur les routes du Calvados depuis le début de l'année, 171 contre 159 pour la même période en 2015, et 10 personnes tuées, les contrôles de gendarmerie et de police seront renforcés ce week-end des 18 et 19 juin 2016.

Lire aussi: Bilan complet de l'accidentologie au 31 mai 2016.

Encore un excès de vitesse

Vendredi 17 juin 2016, en milieu de matinée, lors de contrôles coordonnés entre la gendarmerie et la police un automobiliste du pays de Falaise, a été contrôlé sur la route départementale 9, sur la commune de Cheux (Calvados) près de Caen, à la vitesse de 154 km/h au lieu des 90 autorisés.

Permis de conduire retiré sur le champ

Le conducteur du véhicule, âgé de 37 ans, a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et sera convoqué devant la justice.