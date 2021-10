Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 18 et 19 juin

Samedi c'est le Tendance Live à Granville. Rendez-vous, ce samedi soir, dès 19h sur la place Fontaine Bedeau pour le plus grand concert gratuit de Normandie. Retrouvez, Antoine Clamaran, Superbus, Charles Like The Prince, Marina d'Amico, Oh Dear Vegas, Julien Stackler, Marvin Jouno, Claudio Capéo, June The Girl, Broken Back, Sonia Lacen, Léa Castel, Géronimo et Côme. La soirée se clôturera par un grand feu d'artifice. Les parkings sont gratuits. Nous vous attendons nombreux. Et émission spéciale ce samedi de 14h à 18h pour vivre les coulisses du Tendance Live en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

MANCHE

Jusqu'au 24 juin, les spectacles de rue "Passeurs du soir" sont proposés à Equeurdreville-Hainneville. Au programme : spectacles de rue, musique, exposition, théâtre, cirque. Retrouvez toutes les infos ICI

Ce week-end, c'est Jeux en Fête à Picauville, près de Sainte-Mère-Eglise. Cette année, le salon mène l'enquête. A cette occasion, gagnez toute la matinée vos jeux sur Tendance Ouest avec les magasins Joué Club. Rendez-vous, ce samedi, de 10h30 à 21h et ce dimanche de 10h à 18h30, à la salle Flambard de Picauville. L'entrée est gratuite.

Samedi, c'est vent de fête sur Collignon à Tourlaville. Au programme : fête foraine, animations, jeux, concerts et feu d'artifice. Rendez-vous à partir de 11h pour en profiter.

Samedi, une bourse aux livres est organisée à Coutances. Tous types de livres sont vendus pour des prix allant de 1€ à 3€. Une manifestation proposée par l'association «Vers 2 Mains». Tous les bénéfices reviendront à cette association qui œuvre pour une école dans le village de Zoula au Burkina Faso. Rendez-vous, ce samedi, sur le site des Unelles à Coutances de 10h à 18h.

La soirée Fauchée dans la Noirceur se tient samedi dans la cours du château de Regnéville-sur-Mer pour sa 2ème édition. Un mois avant son 24ème festival, Chauffer dans la Noirceur lance sa mobilisation générale avec cet événement. Les inscriptions pour rejoindre la tribu CHAUFFER se tiennent à 17h et se prolongent en soirée concerts gratuite et ouverte au public : à partir de 20h, venez découvrir le trio caennais GaBlé.

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end, c'est la 3ème édition de la Fou'Art à Tout Artistique à Mondeville. Au programme : cirque, magie, théâtre, danses urbaines, percussions ou encore contes et marionnettes. Rendez-vous pendant ces 3 jours à Créa à Mondeville. Le pass varie de 13€ à 20€. Les infos ICI

Tout ce week-end, c'est la 5ème édition de la fête du sport à Caen. Venez découvrir et vous initier à une trentaine de disciplines sportives. Au programme : escalade, équitation, handball, tir à l'arc. C'est ce samedi et ce dimanche au Stade Hélitas et c'est gratuit. Plus d'infos ICI

Samedi, L'être enchanté fête ses 20 ans à Saint-Ouen-le-Pin. Au programme : chorale à 15h30, théâtre, jeux, musique et danse. Un concert est également prévu à 21h30. Barbecue et surprises culinaires sur place. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 15h dans la salle des fêtes de Saint-Ouen-le-Pin. L'entrée est gratuite.

Samedi, Les Casseurs Flowters retrouvent Caen pour un concert aux sonorités hip-hop et rap. Retrouvez Orelsan et Gringe dans leur univers avec leur album «Comment c'est loin». Rendez-vous, ce samedi, à 20h30 au Cargö. L'entrée varie de 25€ à 30€. Retrouvez toutes les infos ICI

Dimanche, c'est la 4ème édition des foulées du Pays d’Auge à Courtonne-la-Meurdrac, un événement parrainé par Yves Martin, le président des «Courants de la Liberté». Plus de 2000€ de lots à gagner dont une montre GPS. Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur «klikego.com» ou le jour de la course dans la limite des places disponibles. Comptez 7€ les foulées, 5€ pour le les petites foulées.

ORNE

Tout ce week-end, le Haras du Pin accueille la 2ème édition d'Europ'amazone, une compétition continentale pour les cavalières qui montent en amazone. Rendez-vous samedi et dimanche au Haras du Pin pour ce concours gratuit. Un concert gratuit sera également proposé le samedi soir.

Dimanche, se tient à Radon le feu de la Saint Jean. Au programme : vide-greniers, judo, zumba, country et groupe pop-rock mais aussi un tournoi de foot et une structure gonflable pour les enfants. Vous pourrez également suivre le match de l'Euro France/Suisse sur grand écran avant le feu d'artifice.