76% des hommes admettent avoir prétexté regarder un match de foot entre amis pour être infidèle

A l'inverse, les femmes admettent qu'elles profiteront du départ de leur homme, parti voir du foot, pour tromper leur conjoint.



Voilà l'un des sondages le plus curieux qui entourent l’Euro 2016 de football. Un site de rencontres-infidèles a sondé les utilisateurs de la plateforme, pour connaitre leurs petits secrets pendant le mois de l’Euro, du 10 juin au 10 juillet.





Sur 5 000 femmes inscrites sur le site et interrogées, elles ont prévu les soirs de matchs, non pas d'encourager les bleus, mais de tromper leur homme pendant l’Euro 2016.



34% comptent profiter de ces soirées pour rejoindre leurs copines

27% en profiteront pour s’accorder un peu de temps

24% assument le fait de sauter sur l’occasion pour passer un peu de temps en compagnie de leur amant.





Le foot, serait-il donc un alibi en béton pour être infidèle ?



Chez les hommes, ils sont bien plus ! 76% admettent qu’ils se sont déjà servi d’un match de football comme excuse pour découcher, et retrouver leur maîtresse





Seules 12% des femmes regarderont le foot avec leur conjoint. Les autres iront voir leurs copines... ou leur amant ! pic.twitter.com/di819av5xQ — Gleeden (@Gleeden) 7 juin 2016