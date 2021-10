L'Agenda en Normandie : jeudi 16 juin

MANCHE

Samedi, c'est vent de fête sur Collignon à Tourlaville. Au programme : fête foraine, animations, jeux, concerts et feu d'artifice. Rendez-vous à partir de 11h pour en profiter.

La soirée Fauchée dans la Noirceur se tient ce samedi dans la cours du château de Regnéville-sur-Mer pour sa 2ème édition. Un mois avant son 24ème festival, Chauffer dans la Noirceur lance sa mobilisation générale avec cet événement. Les inscriptions pour rejoindre la tribu CHAUFFER se tiendront à 17h et se prolongeront en soirée concerts gratuite et ouverte au public : à partir de 20h, venez découvrir le trio caennais GaBlé.

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 5ème édition de la fête du sport à Caen. Venez découvrir et vous initier à une trentaine de disciplines sportives. Au programme : escalade, équitation, handball, tir à l'arc. C'est ce samedi et ce dimanche au Stade Hélitas et c'est gratuit. Plus d'infos ICI

Samedi, Les Casseurs Flowters retrouvent Caen pour un concert aux sonorités hip-hop et rap. Retrouvez Orelsan et Gringe dans leur univers avec leur album «Comment c'est loin». Rendez-vous, ce samedi, à 20h30 au Cargö. L'entrée varie de 25€ à 30€. Retrouvez toutes les infos ICI

Dimanche, c'est la 4ème édition des foulées du Pays d’Auge à Courtonne-la-Meurdrac, un événement parrainé par Yves Martin, le président des «Courants de la Liberté». Plus de 2000€ de lots à gagner dont une montre GPS. Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur «klikego.com» ou le jour de la course dans la limite des places disponibles. Comptez 7€ les foulées, 5€ pour le les petites foulées.

ORNE

Vendredi, un marché des producteurs de pays est organisé à l'Aigle. L'occasion de découvrir les producteurs locaux et déguster leurs produits. Rendez-vous ce vendredi de 16h à 20h, place de la Halle. Plus d'infos ICI

Dimanche, se tient à Radon le feu de la Saint Jean. Au programme : vide-greniers, judo, zumba, country et groupe pop-rock mais aussi un tournoi de foot et une structure gonflable pour les enfants. Vous pourrez également suivre le match de l'Euro France/Suisse sur grand écran avant le feu d'artifice.