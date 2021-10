Calvados : sa femme part lui acheter des bières, pour la remercier, il la roue de coups

Ce que reproche une femme à son compagnon de 28 ans, c'est sa dépendance à l'alcool. Lundi 25 avril 2016, vers 19h, à Saint-Martin-des-Besaces (Calvados), au sud-ouest de Caen, un homme intime l'ordre à sa femme d'aller lui acheter de la bière. Si celle-ci refuse de prime abord, le voyant s’énerver, elle s’exécute. A son retour, s'ensuit une discussion au sujet de l'alcool, ce que l'homme prend très mal… Et là, tout dégénère.

Coups de poing dans la tête et le ventre

L'homme commence à l'insulter, lui hurlant de "dégager". Puis il la projette à terre, lui donnant des coups de poing dans la tête et dans le ventre. A 20h30, la victime parvient à appeler les secours. Interpellé, l'individu a plus de 2g d'alcool par litre de sang. Il comparaissait ce mercredi 8 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour violences conjugales. Le prévenu reconnaît l'avoir giflée car elle l’énervait, mais sans plus, et affirme n'avoir sûrement pas donné de coups de poing.

"C'était trop fréquent", témoigne la victime, qui veut divorcer

L'examen médical révèle pourtant tout autre chose. Présente à l'audience, la victime déclare : "Je ne pouvais plus continuer comme ça, c'était devenu trop fréquent. J'ai quitté le domicile conjugale et je compte divorcer le plus rapidement possible". Le procureur s’inquiète que cet homme très violent minimise à ce point les faits. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis, assortis de 24 mois de mise à l’épreuve et à une obligation de soins.