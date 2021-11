Noel Gallagher lève le voile sur la séparation d'OASIS!

Oasis se séparait après une violente dispute de Liam et Noel Gallagher dans les coulisses du festival Rock en Seine.



Noel Gallagher a enfin dévoilé les véritables raisons de cette séparation, qui avait amené le groupe à annuler sa prestation au festival, mais également le reste de sa tournée.



"Si je dois être honnête, tout a commencé à se détériorer lorsqu'il a lancé sa ligne de vêtements et qu'il a demandé à ce que dans le programme de la tournée d'Oasis, il puisse en faire la pub. J'étais contre. Je ne pensais pas que c'était bon pour lui d'embêter les fans avec ses produits, et il y a eu une grande dispute à ce sujet", a-t-il déclaré.

Noel Gallagher a poursuivi en confiant qu'ils avaient dû annuler leur prestation à Rock en Seine car Liam avait la gueule de bois.

Très énervé, ce dernier a commencé à être violent avec son frère, lui lançant quasiment une guitare en plein visage. Après ces déclarations, Liam Gallagher a tout simplement répondu à son frère sur sa page Twitter : "sac à merde".

Revivez ce moment en vidéo :