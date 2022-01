C'est Officiel...le groupe de Pop REM annonce sa séparation!

Dans un communiqué publié ce mercredi, les membres du groupe ont confirmé cette séparation. Ils en ont profité pour remercier leurs fans. "A tous ceux qui ont apprécié notre musique, nous adressons nos profonds remerciements de nous avoir écouté."

Après 30 ans de carrière, 15 albums studios Michael Stipe au chant, Peter Buck à la guitare, Mike Mills à la basse et Bill Perry à la batterie, R.E.M stoppe la musique...C'était un des groupes phare des ces dernières années! REM a produit 15 albums depuis 1980, dont le dernier, intitulé "Collapse into Now" est sorti en France en mars dernier.

On se souviendra du groupe via des tubes pop comme "Losing my religion" ou encore, "EveryBody Hurts"!

RIP REM!



Téléchargez ci-dessous, le message complet du groupe à ses fans, en cliquant sur le lien suivant.