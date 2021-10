Zurich (AFP). Fifa: et maintenant, l'enrichissement personnel !

"La crise est terminée", affirmait Gianni Infantino le 13 mai lors du congrès de la Fifa à Mexico. Le président élu le 26 février s'est un peu avancé.

La Fifa a révélé vendredi que Joseph Blatter, ex-président, Jérôme Valcke, ex-secrétaire général, et Markus Kattner, ex-secrétaire général adjoint, se sont partagé 80 millions de dollars "dans un effort coordonné d'enrichissement personnel" à travers contrats, primes, bonus et compensations, au cours des cinq dernières années.

La fédération internationale de football, basée à Zurich, a indiqué avoir livré ces informations à la justice suisse et va les partager avec la justice américaine.

"Certains contrats contiennent des dispositions qui semblent violer le droit suisse", expose encore la Fifa au sujet des avenants et systèmes de bonus de ses trois anciens dirigeants.

Les exemples donnés sont sidérants. Ainsi, le 30 avril 2011, les contrats de Valcke et Kattner sont prolongés "de 8,5 ans jusqu'en 2019" avec "des primes de départ généreuses garantissant le paiement intégral, jusqu'à 17,8 millions de dollars et 9,9 millions de dollars respectivement, dans le cas où leur emploi avec la Fifa s'arrêtait, si M. Blatter n'était pas réélu".

- Primes spéciales de 23,4 millions de dollars -

Le 1er décembre 2010, Blatter, Valcke et Kattner "reçoivent 23,4 millions de dollars de primes spéciales pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud", qui sont "octroyées rétroactivement - quatre mois après la fin de la Coupe du monde - et apparemment sans une disposition du contrat sous-jacent stipulant ces primes".

Blatter a ainsi perçu 11,2 M USD, Valcke 9,2 M USD et Kattner 3 M USD.

Blatter est actuellement suspendu pour six ans de toute activité liée au football dans une autre affaire, celle du fameux paiement controversé de 1,8 millions d'euros à Michel Platini, ex-président de l'UEFA suspendu quatre ans.

Valcke a été limogé de la Fifa pour son implication dans une revente au marché noir de billets et il est suspendu pour 12 ans de toute activité liée au football. Kattner avait été remercié le 23 mai pour des "manquements".

Allemand, âgé de 45 ans, inconnu du grand public, Markus Kattner a eu une belle carrière à la Fifa aux postes de directeur financier, secrétaire général adjoint puis secrétaire général par intérim.

Lors d'une perquisition de la justice suisse, qui n'a été rendue publique que vendredi, des documents ont été saisis jeudi dans ses bureaux, a précisé une source à la Fifa.

- 'Ils ne vont pas rater Infantino' -

Gianni Infantino n'est pas concerné par ces derniers développements, mais son état de grâce est bel et bien terminé.

La presse allemande se déchaine. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung affirme qu'il a refusé le salaire qui lui a été proposé, le jugeant insuffisant. Et Die Welt assure qu'Infantino pourrait faire l'objet d'une procédure de la justice interne de la Fifa avec une éventuelle suspension provisoire de 90 jours à la clé. L'Italo-Suisse aurait demandé dans des courriels la destruction de l'enregistrement des minutes où la question de son salaire était évoquée lors dernier Conseil (gouvernement de la Fifa) tenu à Mexico.

"Aucune procédure formelle n'a été ouverte contre M. Infantino", a répondu vendredi Roman Geiser, porte-parole de la commission d'éthique, la justice interne de la Fifa, dans une mise au point transmise à l'AFP.

La Fifa a précisé que "l'échange de mails se référait à la destruction d'une copie des enregistrements originaux stockés de façon non conforme sur un serveur local" et ne concernait "pas l'enregistrement officiel archivé". "Ce fichier existe et est conservé à la Fifa", ajoute la fédération internationale.

Dire qu'Infantino n'a même pas encore atteint la barre des 100 jours de mandat... "Il y a beaucoup de gens dans la nature qui ne vont pas rater Infantino", explique un ancien responsable de la Fifa, sous couvert d'anonymat. Une allusion à Kattner, mais aussi à Domenico Scala qui a démissionné récemment de la présidence de la commission d'audit et de conformité pour dénonçer une trahison du processus de réformes à ses yeux.

"Infantino est un tacticien mais pas un stratège", juge un autre ancien responsable. Quant à Blatter lui-même, il se veut prudent sur son successeur, comme il l'a dit à l'AFP: "Je ne veux pas juger encore Infantino, il faut lui laisser du temps."