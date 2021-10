La requête "siphonner réservoir" a explosé ces derniers jours sur le moteur de recherche de Google. Les courbes des tendances de recherches sont explicites et ont de quoi inquiéter.



Les Français auraient-ils cédé à la panique ? ????





Capture d’écran Trends-Google.



L’outil Trends de google permet de suivre les tendances tapées dans le moteur de recherche. Un pic énorme de requêtes liées aux termes « siphonner » et « réservoir » est constaté à la fin du mois de mai.

Ce que l’on constate aussi, c’est qu’une fois que la situation s’est améliorée, le nombre de recherche est revenue à son niveau habituel.



Le grand-ouest le plus concerné.





Capture d’écran Trends-Google



Trends permet d’aller un peu plus loin en observant les régions les plus concernées par les requêtes, et sans surprise, c’est le grand-ouest de la France, ayant subi le plus de pénurie, qui s’est renseigné le plus. La Normandie incluse.



Siphonner un réservoir est un délit passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.