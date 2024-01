Condé-sur-Sarthe. Bug informatique à Carrefour : le litre d'essence à 1€ à la pompe

Le Carrefour de Condé-sur-Sarthe a connu un problème informatique. Mercredi 10 janvier, le litre d'essence était fixé à 1€ entre 23h et minuit. Cette somme n'était visible qu'à la pompe et non pas sur le totem des prix qui affichait le juste prix. L'information s'est rapidement propagée, ce qui a engendré une file importante à la station-service.

"Un bug informatique a entraîné une erreur sur le prix du carburant à l'hypermarché Carrefour Alençon, à l'avantage des clients. Le bug a été résolu dans la soirée", explique la société Carrefour au matin du vendredi 12 janvier.

Sur les réseaux sociaux, ce client a partagé le prix qu'il a payé à Carrefour.