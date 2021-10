"On est vraiment en décrue. Cela ne veut pas dire qu'on n'a plus les pieds dans l'eau (dans certaines villes) mais on est sur la bonne voie, on n'aura pas de montée prévue dans les prochains jours", a indiqué à l'AFP Bruno Janet, chef du pôle de modélisation de Vigicrues. Le secteur du Loing aval (Seine-et-Marne), qui était en rouge en début de journée, a été abaissé en vigilance orange.