Paris (AFP). Crue à Paris: "pic à 6,10 m cette nuit, on n'ira pas plus haut"

La crue de La Seine à Paris "a atteint cette nuit un pic à 6,10 mètres" et "on n'ira pas plus haut", a déclaré à l'AFP Bruno Janet, chef du pôle de modélisation de Vigicrues.