A peine lancé, à peine piraté : la Corée du Nord lance sa copie de Facebook et le compte de Kim Jung-Un est déjà hacké

En Corée du Nord, seul 7200 habitants seraient en possession d'une connection internet. Le pays n'autorise que les proches du dictateur et du régime à se connecter au reste du monde.



La semaine dernière, un adolescent écossais a repéré l'existence du site internet starcon.net.kp (kp étant l’extension de nom de domaine de la Corée du Nord). Passionné par l'informatique et le hacking (piratage), le jeune homme a voulu aller plus loin pour découvrir ce qui se cachait derriere cette adresse.





Il s'agit d'une pâle copie du célèbre réseau social Facebook. Basé sur phpDolphin, une solution prête à l’emploi pour lancer des clones de Facebook, starcon.net.kp avait les fonctionnalités basiques de facebook comme un fil d’actualité, le bouton like, partager ou bien ajout d'amis.



Comme tout ou presque ce qui existe dans le monde, la Corée a cherché à copier avec plus au moins de succès Facebook, mais ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'il n'a pas fallu très longtemps au jeune homme pour pirater la section du dictateur. Tout ce qu’il a eu à faire, c’est cliquer sur le lien « admin », puis de saisir « admin » comme identifiant et « password » comme mot de passe. Il lui était possible de tout modifier. Photo, nom, nom du site web, ajouter des amis au dictateur... En bref : il avait les commandes !



Depuis, le site n'existe plus, du moins, n'est plus accessible.