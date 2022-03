Il fait des bétises, il accuse Batman !

Noel est un petit garçon écossais, et c'est une vrai fripouille ! Il a profité de l'absence de sa maman pour s'emparer de son maquillage, et exprimer son art sur le miroir !



Pris en flagrant délit par sa mère, il sera questionné et filmé sur la présence du maquillage sur les carreaux, et répondra deux fois qu'il ne sait pas qui a fait ça. Puis il aura une excuse imparable : "It's Batman" ! Sans se démonter, il assure à sa maman que Batman est le seul et l'unique responsable de cette bétise.







Ce petit garçon a fait une bêtise et accuse Batman d'en être le responsable ! par Ohmymag





Laura, la maman a posté cette vidéo sur Facebook qui a très vite fait rire les internautes. « Si quelqu’un voit Batman, j’ai deux mots à lui dire », a t'elle écrit en commentant sa vidéo Facebook.