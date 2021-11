BUZZ - Le "Fish Gape" est la nouvelle mode des réseaux sociaux

La "tronche de canard" pourrait (enfin) céder sa place à une autre "grimace" photogénique sur les réseaux sociaux: le "fish-gape"...

C'est entre autre, Selena Gomez et Jennifer Lopez qui ont lancé le mouvement. Alors si on décompose, le "fish-gape", il y a "fish" = poisson et "gape" = bouche bée donc cela consiste à ouvrir légèrement la bouche sans sourire, à l'image d'un poisson qui "bâille".

L'attitude aurait soi-disant le mérite d'apporter une dose de mystère, voire de sensualité et d'amincir le visage sans le rider...

