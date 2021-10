De La Soul sort un nouveau single, avec Snoop Dogg!

De La Soul prépare son grand retour! Le groupe de New-York a prévu de sortir un nouvel album le 26 août 2016: "and the Anonymous Nobody". Ce 8 ème album arrivera 11 ans après le 7ème!!

Autant dire que les fans l'attendent avec grande impatience. Pour sortir ce titre, ils ont utilisé le finanacement participatif et eux qui visaient 110 000$ ont pû en récolter plus de 600 000$! L'album est déjà en précommande ici.

Plusieurs artistes seront sur l'album pour les accompagner comme 2 Chainz, Estelle ou Usher. Il y aura aussi Snoop Dogg, qui chante avec eux "Pain", le 1er extrait de cet album:

Et parce qu'on aime les titres old school chez Tendance Urban voici un titre qui ne figurera pas sur cet album mais bien dans l'esprit, qu'ils ont enregistré l'an dernier avec NAS. Ca s'appelle God It.