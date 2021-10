Apprentissage en Normandie : CFA et entreprises recrutent

Opération séduction pour le secteur du BTP dans l'ex-Haute-Normandie. Les quatre CFA du territoire - Rouen, Le Havre, Dieppe (Seine-Maritime) et Évreux (Eure) - ont lancé, mardi 31 mai 2016, conjointement avec les entreprises régionales une campagne de recrutement des apprentis. "Il y a aujourd'hui 2 600 apprentis dans ces quatre établissements", présente Thierry Delaunay, président du réseau BTP-CFA Haute-Normandie. Mais il pourrait y en avoir davantage : "Aujourd'hui, ces quatre CFA affichent un taux moyen de remplissage de 70 %", précise Thierry Delaunay.

Il y a donc de la place pour les 2 000 jeunes qui recherchent une entreprise du secteur en ex Haute-Normandie. Il y a également de la place dans les entreprises. 2 600 embauchent des apprentis alors que 11 000 pourraient en accueillir. Pour David Margueritte, vice-président de la Région en charge de l'apprentissage, cette campagne de recrutement correspond à la volonté de la Région de passer la barre des 30 000 apprentis en Normandie, tous secteurs confondus, "contre 22 000 actuellement".

Une voie d'excellence

Les derniers signes en date sont encourageants : en 2015, les CFA normands ont accueilli 6 % d'apprentis de plus qu'en 2014. En 2016-2017, la barre des 3 000 apprentis dans le BTP pourrait être atteinte. Et confirmer ainsi la volonté de la Région qui veut valoriser l'apprentissage et l'ancrer comme "une voie d'excellence". Des premiers apprentis pourraient être embauchés, le samedi 11 juin 2016, à l'issue d'un job dating organisé au CFA Lanfry à Rouen.