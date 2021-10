Normandie Sport, l'appli mobile et tablette consacrée aux sports dans la région

Depuis ce mercredi 1er juin 2016, Normandie Sport, la première application mobile et tablette dédiée à 100 % au sport dans la région, est disponible. Co-produite par Tendance Ouest et La Manche Libre, elle est téléchargeable via les plateformes Google Play Store et App Store.

Faîtes vos pronos pour l'Euro !

L'appli offre un panorama complet de l'actualité sportive et de la vie des petits et grands clubs en Normandie, et même plus : l'essentiel de l'actualité sportive nationale et internationale, les résultats et classements de tous les clubs (petits et grands) de Normandie, mais aussi des pronostics lors de grands événements. Pour l'Euro 2016, un jeu de pronostics sportifs vous permet ainsi de tenter votre chance afin de gagner des cadeaux. À télécharger sans attendre !