Normandie : trois jeunes femmes du Calvados chassent les fantômes

Jessica - 24 ans originaire de Monfiquet, Jennifer (L) - 22 ans de Port en Bessin, et Jennifer (J) 23 ans de Colleville sur Mer, forment toutes les trois un groupe baptisé Ghost Experiences Girl Normandie. Les trois jeunes femmes normandes veulent élucider le mystère des phénomènes paranormaux en Normandie.



Régulièrement, elles sillonnent les lieux abandonnés afin de traquer tous les phénomènes paranormaux qui, selon elles, pourraient prouver l’existence d’une vie après la mort, et donc de l'existance de fantômes. Elles veulent même aller plus loin entrant en contact avec eux.





Seul groupe de ce type en France, composé exclusivement de filles, elles mênent leurs enquêtes grâce à du matériel de haute précision.



"Nous filmons avec un caméscope équipé d'un dispositif de vision nocturne et des lampes infrarouge. Nous utilisons également un kit, qui mesure les champs magnétiques. Là, on coupe nos téléphones portables. Quand l'appareil s'allume, c'est que quelque chose est tout proche." ont-elles déclaré au journal la renaissance - le bessin



Convaincues de l'existence des fantômes, elles entreprennent leurs recherches avec sérieux, et rigueur, puis postent les résultats ensuite sur la page Facebook du groupe : facebook.com/gegnormandie





Voici le résultat filmé d'une expérience qu'elles ont réalisé :