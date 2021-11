L'homme le plus recherché sur internet !

Ce n'est autre que Mark Zuckerberg, créateur du réseau social concurrent, Facebook.



Selon des statistiques de Google+ (actuellement en bêta), Mark Zuckerberg a acquis 21.213 followers (ou abonnés), devançant ainsi le compte de Larry Page (le patron de Google) qui se classe deuxième, avec "seulement" 14.798 fans.



La liste des utilisateurs de Google+ les plus suivis est dominée par des employés de Google (Vic Gundotra, Sergey Brin et Matt Cutts) et des journalistes et blogueurs (Robert Scoble, Leo Laporte, MG Siegler et Gina Trapani).



Top 10 des utilisateurs les plus suivis sur Google+ selon socialstatistics.com:



1. Mark Zuckerberg - 21.213 abonnés

2. Larry Page - 14.798

3. Vic Gundotra - 13.783

4. Sergey Brin - 11.629

5. Robert Scoble - 11.389

6. Matt Cutts - 9.153

7. Leo Laporte - 7.566

8. Bradley Horowitz - 7.187

9. MG Siegler - 6.579

10. Gina Trapani - 5.649