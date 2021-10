Scooter, 30 ans, est le chat le plus vieux du monde

Le félin vit un vie paisible de chat, se porte à merveille, et a une pêche d'enfer. Né le 26 mars 1986, Scooter, est domicilié au Texas avec sa maîtresse, Gail Floyd avec qui il adore jouer et lui grimper sur ses épaules.





Pour Gail, le secret de son touffu compagnon, c’est l’activité. "Il aime découvrir de nouveaux endroits et rencontrer de nouvelles personnes", explique-t-elle.







Pour les vétérinaires, malgré une jambe cassée en octobre 2014, "Scooter est un chat vraiment extraordinaire, doté d’une vraie joie de vivre". Pour autant il ne détient pas le record de tous les temps ! Crème-Puff (un autre chat vivant également au Texas), est décédé à l’âge de 38 ans et 3 jours.



Comme quoi, les chats sont de véritable résistants, et ont goût à la vie.

