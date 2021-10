Un bracelet connecté à votre compte bancaire, capable de générer un choc electrique en cas de découvert

Voici l'objet qui vous évitera de faire toute dépense inutile... Du moins vous y réfléchirez à plusieurs fois avant de dépenser votre argent.



A coup d'électrochocs, vous serez rappelé à l'ordre en cas de découvert bancaire. Une idée géniale qui n'en est pas encore tout à fait excellente : le (gros) coup de jus arrive une fois que le paiement fatidique est commis : le dispositif ne vous empêche donc pas de passer à découvert, et qui plus est aucune banque ne semble avoir adopté ce concept.



Même s'il y a peu de chance de le voir commercialisé un jour, le concept en tout cas lui a de nombreuses possibilités pour être détourné. La société Pavlok s'était déjà illustrée avec une technologie similaire, visant à vous forcer à sortir du lit... Fini le réveil sonore, vous direz bonjour au réveil electrique, de quoi être de bon poil au boulot, et puis c'est certainement plus efficace que le café.





Une version "régime" devrait voir le jour aussi, vous donnant une charge electrique dans le bras si vous vous approchez trop du tiroir dans lequel se trouve les sucreries et le chocolat.