Philippe Bas Président du Conseil départemental de la Manche rencontre des bénévoles de Papillons de Nuit

Le Président du Conseil départemental de la Manche, Philppe Bas, avec une partie des conseillers départementaux, est allé visiter les coulisses du Festival des Papillons de Nuit ce samedi 21 mai 2016. Il a ainsi pu aller à la rencontre des 1 300 bénévoles, originaires des communes voisines pour la plupart, et de la centaine de techniciens et intermittents du spectacle.

Actions de préventions contre les conduites addictives

Comme les années précédentes, des bénévoles et des professionnels des territoires de solidarité du sud Manche dépendant du Conseil départemental sont présents du vendredi au dimanche sur le camping du festival pour mener conjointement avec l’organisation du festival et d’autres associations des actions de prévention et d'information concernant les addictions et les comportements à risques.

Coordination entre les organisateurs du festival et le Conseil départemental

La coordination avec les organisateurs du festival s’est déroulée dès le début d’année et a permis d’aboutir à un projet entre les divers acteurs de la prévention. A titre d’exemple des flyers communs, présentant chaque structure ainsi que leur coordonnées ont été réalisés pour donner des informations aux jeunes pour des contacts après le festival.

Cette action s’inscrit dans la continuité des actions dans les établissements scolaires du second degré tout au long de l’année par les centres de planification et d’éducation familiale et les infirmières scolaires.

