Verbania (Italie) (AFP). Dépasser Jeanne Calment, le prochain défi pour la doyenne du monde

Cette Italienne, née en novembre 1899, est la dernière personne connue à être née au XIXème siècle, depuis la mort jeudi de Susannah Mushatt Jones, née le 6 juillet 1899 dans l'Alabama (sud des Etats-Unis).

Dans les années 20, elle aimait chanter et danser, et elle compte bien désormais voir les années 2020, même si elle ne peut plus guère marcher aujourd'hui.

Et à la voir toujours aussi alerte, il n'est pas du tout exclu qu'elle y parvienne.

Emma Morano se réveille à peine de sa deuxième sieste quotidienne quand l'AFP se présente samedi à la porte de son petit appartement, à Verbania, petite ville du nord de l'Italie au bord du lac Majeur.

A peine quelques minutes après le coup de sonnette, elle est déjà prête pour la photo, souriante, assise bien droite sur le bord de son lit.

Un coussin brodé à son nom pour son 116e anniversaire l'an dernier, posé sur ses genoux, elle est prête à prendre la pose.

"Je vais très bien, qui êtes-vous?", demande à l'AFP la vieille dame d'une voix difficilement audible mais qui ne tremble pas. Son médecin l'a confirmé à la presse italienne, l'annonce de son nouveau titre mondial lui a donné un "coup de jeune".

Aînée de huit enfants, Emma Morana est née le 29 novembre 1899. Elle a survécu à tous ses frères et soeurs, la dernière étant morte il y a cinq ans à l'âge de 102 ans.

Deux de ses nièces, et une aide-soignante colombienne, s'occupent désormais de cette centenaire.

Elle ne peut plus marcher, voit trop mal pour regarder la télévision et n'a pas quitté son appartement depuis les 25 dernières années, selon la presse italienne citant ses proches.

- Curieux régime alimentaire -

La plupart du temps, elle ne reçoit qu'une fois par semaine la visite de son médecin, le Dr Carlo Bava, qui a tenu lui-même à lui porter la nouvelle de son nouveau titre de doyenne de l'humanité.

Ce médecin a attiré l'attention du monde scientifique, et au-delà, en révélant le régime alimentaire un peu curieux de cette centenaire.

Contrairement à tous les conseils diététiques, Emma Morano évite plutôt les légumes, préfère la viande, y compris lorsqu'elle est crue, et n'oublie jamais de manger au moins un oeuf cru par jour.

Elle aime la compote de pommes et les biscuits, le Colomba, un gâteau riche en oeufs et en beurre que les Italiens associent avec Pâques, ou encore le Pannetone et le Pandora, deux gâteaux tout aussi riches que l'on sert à Noël.

Dans un entretien l'an dernier, elle avait aussi attribué sa longévité au fait d'avoir quitté un mari violent en 1938, peu de temps après la mort de leur unique enfant.

Un mariage malheureux qui n'a jamais effacé le souvenir de son véritable amour, parti sur le front pendant la Première guerre mondiale dont il n'est jamais revenu.

Quitter ainsi son mari dans un petit village de l'Italie catholique des années 30 n'était pas une chose facile, et Emma Morano n'a pas eu d'autre choix que de se mettre au travail, dans une fabrique de sacs en toile de jute, pour subvenir à ses besoins.

Souffrant d'anémie à 20 ans, elle reçoit de son médecin le conseil de manger au moins trois oeufs par jour, deux crus et un cuit.

Elle observera scrupuleusement ce régime pendant 90 ans. Femme d'habitudes, elle se lève chaque jour à 08H00, déjeune et 11H00 et dîne à 18H00.

Après chacun de ces repas, elle fait une sieste avant d'aller se coucher à 23H00 après un dernier snack.

C'est une routine qu'elle entend bien respecter. "Je vais très bien, je vais très bien et aussi longtemps que ça sera comme ça, je serai avec vous", avait-elle promis pour ses 116 ans.