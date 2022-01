Caen. De Rome à Caen, 2 500 kilomètres à pied pour les enfants malades

Les Caennais sont-ils atteints de randonnite?

Rémi Chedeville est étudiant en 6e année de médecine à Caen (Calvados). Il est revenu en décembre 2016 d'un périple depuis Nantes jusqu'à Sagres (pointe sud du Portugal).

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il a décidé de repartir le 1er mars 2017. Cette fois-ci il débutera à Rome pour rejoindre Caen via Nantes. Un voyage de plus de 2 500 kilomètres qui l'amènera à remonter l'Italie puis la France.

Une vocation tournée vers l'enfance

Ayant pour vocation de devenir pédopsychiatre, le jeune homme a décidé pour cette marche de lier sa passion et la bonne cause en mettant en ligne une cagnotte à destination de l'association "Petits Princes" qui s'emploie à réaliser les rêves des enfants et des adolescents gravement malades.