Deux jackpots exceptionnels, un e-bulletin et une nouvelle formule pour les 40 ans du Loto de la FDJ

Au programme : deux jackpots exceptionnels organisés en mai et septembre, l'apparition d'un e-bulletin et une nouvelle formule plus généreuse pour les joueurs.

Les festivités débuteront le vendredi 13 mai avec un jackpot exceptionnel "Loto des 40 ans" , de 15 millions d'euros, et se poursuivront avec le lancement d'un nouveau service : le e-bulletin sur mobile. Les joueurs pourront désormais télécharger l'application "Loto" qui leur permettra de préparer leurs prises de jeu sur mobile. Il suffira de remplir une grille via un smartphone, et d'obtenir un flashcode à scanner en point de vente pour valider le bulletin, régler la mise et obtenir le reçu. Les résultats seront également consultables via l'application. En novembre 2014 un nouveau millionnaire dans le Calvados.

La FDJ prévoit également de nombreuses améliorations du Loto, avec une nouvelle formule à la clé.

Celle-ci inclura entre autres une adaptation du jeu My Million, que les joueurs connaissent déjà avec l'EuroMillions. A chaque tirage du Loto, des grilles seront tirées au sort et rafleront plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Un second jackpot exceptionnel sera proposé le 16 septembre 2016 sur le thème "40 ans de gagnants", célébrant le premier gagnant national du Loto le 8 septembre 1976. Plus de 13 millions d'euros seront mis en jeu, via un nouveau dispositif à dimension participative.