L'Agenda en Normandie : vendredi 13 mai

MANCHE

Tout ce week-end, se tient à Cherbourg-en-Cotentin l'Odyssée du Jeu Vidéo. Au programme : rétrogaming, plus de 500 jeux sur consoles et PC, des bornes d'arcade, du cosplay, des tournois et de nombreux lots. Rendez-vous, samedi et dimanche, à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin. L'entrée est gratuite. Toutes les infos sont à retrouver ICI

Deudeuch sous les pommiers c'est tout ce week-end et jusqu'à lundi à Coutances. Participez à la rencontre régionale de 2CV avec un rassemblement et prenez part à de nombreuses animations. Les infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition du festival du sport du Bessin à Subles, Agy et Ranchy. De nombreuses animations sont attendues de 9h à 18h les deux jours : tournoi foot city, initiation au handball, tournoi de pétanque, découverte du tir à l'arc mais aussi des stands de jeux ludiques pour les enfants et bien d'autres animations.

Dimanche, la magie fait son show à Courseulles-sur-Mer. Au programme : grandes illusions, tours de magie, numéros de mentalisme et danses de cabaret. Un spectacle complet qui plaira aux petits comme aux grands. C'est ce dimanche à 16h, salle de l'édit. L'entrée est à 12€, c'est 7€ pour les moins de 12 ans.

ORNE

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition des Percherines de Mai. Au programme : gastronomie, artisanat, produits du terroir et nature. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Carré du Perche. Plus d'infos ICI

L'association Les Andain'ries avec la participation du Casino de Bagnoles-de-l'Orne vous propose le concert exceptionnel des Gipsy Kings. C'est ce samedi à 21h. L'entrée est à 27€. Pensez à réserver vos places dès maintenant auprès du Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Plus d'infos ICI

Ce dimanche, nouvelles courses sur l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. 7 courses de plats et d'obstacles mais aussi de nombreuses animations pour les enfants comme des balades à poneys et des structures gonflables et de nombreux cadeaux à remporter.