L'Agenda en Normandie : jeudi 12 mai

MANCHE

Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit Dunkerque pour le compte de la 32ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre, ce vendredi, à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, c'est la première manche de la coupe de France de camion cross à Lessay. Plus de 400 camions surchauffés venus de toute la France assureront le spectacle. Des courses sont prévues toute la journée sur le circuit de la Manche.

Ce dimanche, le tournoi des 10000 crampons fête sa 25ème édition à Saint-Lô. Organisé par le club du FC Saint-Lô, près d'un millier de jeunes footballeurs de 6 à 15 ans vont se rencontrer lors de cette journée. Le public est invité à soutenir les jeunes de 9h30 à 19h, plusieurs animations en dehors des terrains sont également prévues.

CALVADOS

Ce samedi, le SM Caen reçoit les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 21h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h45.

Dimanche et lundi, Aux Arts Citoyens s'invite au sein de l'entreprise Breuil à Caen. Au programme : démonstrations artistiques sur métaux avec la présence d'une quinzaine d'artistes. Une initiation soudure sera proposé et des concerts sont également prévus. L'entrée est à 2€. Rendez-vous, au 33 rue du Marais à Caen.

ORNE

Vendredi, un marché des producteurs de pays se tient à l'Aigle. L'occasion de découvrir les producteurs locaux et de déguster leurs produits. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h place de la Halle. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, c'est la 8ème édition des Camembertises. Un événement à vivre sur tout le territoire du Pays du Camembert avec comme objectif la promotion des richesses du pays. Profitez de nombreuses animations sur le thème médiéval. Le programme complet est à retrouver ICI