L'AeroLive Music Tour : Une tournée de concerts en Normandie

L'AeroLive Music Tour est un projet portée par le TFT Label (L'Aigle), et Le Tunnel (Caen) qui œuvrent tous deux pour le développement artistique des groupes régionaux de musiques actuelles.



AeroLive permet aux artistes d'avoir la possibilité de jouer sur plusieurs dates en région, dans des conditions professionnelles. Les artistes présentés font l'actualité de la scène régionale et sont reconnus pour leur performance live. Un choix qui permet de plaire au plus large public.





Ecoutez Yoann Delauney, Coordinateur général de la tournée :







AéroLive - Yoann Delauney Impossible de lire le son.

Le premier concert qui lancera la tournée sera le– Quartiers Animés à La Grâce de Dieu – CAEN (14)– FULL Festival Unplugged Live Louvigny – LOUVIGNY (14)– MeteorFest – L’AIGLE (61)– Solo Fest – MONDEVILLE (14)– Fête de la Musique – VILLERS-SUR-MER (14)– AVRANCHES (50)– AGON-COUTAINVILLE (50)– Festival de la Glisse Barneville – BARNEVILLE CARTERET (50)– 20 ans de la MJC, Plage Verte – CHERBOURG (50)– Coutainville la Plage – AGON-COUTAINVILLE (50)– Omaha Beach – VIERVILLE-SUR-MER (14)– La Plage – OUISTREHAM (14)– Before the run – AMAYE-SUR-ORNE (14)– Fête St Côme – CHANU (61)Découvrez quelques uns des premiers noms qui se produiront sur les scènes de Normandie lors de l'AéroLive Music Tour :



TOURA Mankan (Normandie)







Lewis Evans (Caen – 14)



Retrouvez toutes les infos sur l'AéroMusic Live tour, sur internet : aero-live.com/ et sur Facebook.