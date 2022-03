Shake Shake Go sur scène en Normandie la semaine prochaine

Groupe international formé en Angleterre, Shake Shake Go a commencé dans les rues avant se retrouver rapidement propulsé sur la première partie européenne de James Blunt. Mais qui sont Shake Shake Go? Wilfried vous répond avec Marc Legoff, guitariste et fondateur du groupe.

Leur album All In Time est disponible, retrouvez-les en live au 106 à Rouen ce jeudi 21 avril puis en showcase gratuit avec dédicaces chez Planet'R Saint-Lô le vendredi 22 avril à 18h avant de jouer le soir même avec Portier Dean en première partie au Normandy.

Leur actu à suivre sur leur page Facebook.