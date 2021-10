Mondial de hockey: le joueur de Rouen Jordann Perret marque mais la France s'incline

Pour son premier Mondial, l'attaquant prometteur de 21 ans, qui vient de rejoindre Rouen (Seine-Maritime) et dont le coach Dave Henderson dit déjà le plus grand bien sur sa combativité (voir ici) comptabilise déjà un but et une assistance en deux matchs.

Jordann Perret montre le chemin

C'est lui qui montre la voie à ses coéquipiers dès le début de la rencontre. Bien lancé par Berron, il s'en va défier le gardien slovaque pour le 1-0. Malheuresement, les Bleus vont fléchir et être menés 2-1 à la fin du premier tier.

A deux doigts de l'égalisation pendant le 2ème tiers grâce à plusieurs oaccasions franches, la France ne parvient finalement pas à trouer les filets adverses. Et les Slovaques, plus réalistes, inscrivent deux nouveaux buts pour mener 4-1 à la fin de ce deuxième tiers.

Damien Raux élu homme du match côté français

Lors du 3ème tiers, les Slovaques vont inscrire un dernier but à deux minutes du terme pour porter la marque à 5-1.

A noter que lors de ce match c'est un autre Rouennais, Damien Raux, buteur lors du premier match qui a été élu homme du match côté Français.

Après deux matchs, la France occupe donc la 5ème place de sa poule.

Prochain match mardi à 19h15 face à la Hongrie.