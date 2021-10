L'Agenda en Normandie : mardi 10 mai

MANCHE

Ce mardi soir, assistez au spectacle de danse «Les nuits barbares» à Saint-Lô. Seront évoquer les liens et les richesses issus de ces mariages, de ces mélanges entre Orient et Occident. C'est ce mardi soir à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée est à 18€.

A Granville, les puces nautiques et Granville fête la mer, se dérouleront sur les quais du port du Hérel vendredi et tout ce week-end. Il s'agit de faire découvrir l'ensemble des loisirs nautiques, de monter à bord de bateaux, prendre la mer, et vivre un moment fort avec un simulateur de catamaran. Retrouvez le programme complet ICI

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, se tient la 4ème édition de Rout'Art 50. Les artistes de la Manche vous ouvrent gratuitement les portes de leurs ateliers pour un moment de partage. Venez rencontrer des peintres, des sculpteurs, des plasticiens ou encore des céramistes. Retrouvez les ateliers à visiter ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition du festival du sport du Bessin à Subles, Agy et Ranchy. De nombreuses animations sont attendues de 9h à 18h les deux jours : tournoi foot city, initiation au handball, tournoi de pétanque, découverte du tir à l'arc mais aussi des stands de jeux ludiques pour les enfants et bien d'autres animations.

Samedi, c'est la journée mondiale du don du sang. A cette occasion, une collecte est organisée à Caen. Que vous soyez un habitués du don ou que vous donniez pour la première fois, rendez-vous, ce samedi, de 11h à 19h à l'hôtel de ville de Caen. Les infos ICI

ORNE

Vendredi, un marché des producteurs de pays se tient à l'Aigle. L'occasion de découvrir les producteurs locaux et de déguster leurs produits. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h place de la Halle. Plus d'infos ICI

L'associaiton des Amis de Saint-Céneri-le-Gérei organise la 30ème édition de la Rencontre des peintres, tout ce week-end et jusqu'à lundi. Le village ouvre ses portes à une quarantaine d'artistes. Au programme : rencontre avec les artistes exposants, ateliers des enfants, visites et remises de prix. C'est de 10h à 19h les trois jours.