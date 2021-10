Santé : vivre près d'un point d'eau diminue le stress et prolonge la durée de vie 

Vous l'avez sûrement ressenti ce week end après une balade sur la plage, on se sent mieux, l’eau nous fait nous sentir bien ! Une équipe de chercheurs a fait des tests pour comprendre les mécanismes physiques et psychologiques mis en jeu.

Le rapport vient d’être publié dans la revue Health & Place.

Leur étude a été faite en Nouvelle-Zélande, à Wellington, la capitale et la les résultats sont sans appel : la vue d’un espace bleu est associée à des niveaux inférieurs de détresse psychologique.

Conclusion : voir de l’eau est associé à un meilleur bien-être, une santé mentale plus sereine pour tout le monde, d'ou l'importance d'abuser des balades le long des plages normandes.