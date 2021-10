20% des français simulent un appel pour éviter quelqu'un

«Excusez-moi, je suis au téléphone»: cette bonne vieille excuse serait utilisée par 20% des français !

Dans l'étude on voit que les jeunes adorent ce type de comportement: 40% d'entre eux ont déjà fait semblant de téléphoner. A l’inverse, seuls 2% des 65 ans et plus ont utilisé ce stratagème.

Sachez aussi qu'il existe des applications spéciales «faux appels». Intitulées «fake call», elles permettent de programmer un coup de fil factice avec une photo de personnalité si on veut...